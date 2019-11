Wegrestaurant 't Vliegveld in Rijen moet wijken voor N282

Knet d'n Irste gaat carnaval­vie­rend Tilburg voor: 'Volg je gevoel’

11 november TILBURG - ,,Ik had er geen seconde voor nodig.” Kenneth Verhoeven zei meteen ja toen hij de vraag der vragen kreeg: of hij Kruikenstad wilde voorgaan in de viering van het openbaar carnaval. Zijn vrouw Birgit vond het ook goed. En dus kon het maandagavond op de elfde van de elfde wereldkundig worden: hij is prins Knet d'n Irste.