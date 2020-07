Wegvallen grote evenementen slaat gat in begroting Stadscamping: ‘De nood is best wel hoog’

'Als het zo doorgaat, is de Tilburgse Stadscamping tegen het eind van het jaar failliet.' In de politiek werd recent door de PvdA de nood van de camping op het Spoorpark aangekaart. Die zou de rekeningen niet meer kunnen betalen. ,,Dat we dan failliet zijn, is te zwaar aangezet. Het jaar is nog lang", zegt Erik Aalbers, penningmeester van de Stichting Stadscamping. ,,Maar zeker: het gaat niet goed. De nood is best wel hoog."

‘Alles afgelast’

De camping werd zeven jaar geleden als idee geboren, dwaalde jarenlang als pop-upcamping door de stad. Vorig jaar kregen de kampeerders een vaste plek op het Spoorpark, het hele seizoen door. Daar zag de toekomst er goed uit: dit jaar stonden als grotere campings Roadburn, Redhead Days, Draaimolen en de Buurtcamping op het programma. Vooral naar Roadburn in april werd uitgekeken , dan zouden 1000 tot 1200 mensen in het park overnachten. ,,Die evenementen hebben we gewoon heel hard nodig om ervoor te zorgen dat de exploitatie dekkend is”, vertelt Aalbers. ,,Alles is afgelast vanwege corona, al staat Draaimolen nog open, begrijp ik." Daarnaast gaan festivals als Best Kept Secret en Woo Hah! eveneens niet door. Daar pikken ze bij de camping, die op vrijwilligers draait en geen subsidie van de gemeente krijgt, ook altijd een graantje van mee.

Op vrijwilligers

,,We krijgen voor de grotere evenementen wel een bijdrage, maar in principe zijn wel zelfvoorzienend", aldus Aalbers. Toen de camping een sanitairblok nodig had, werd er een crowdfunding georganiseer d die erg goed verliep. In mei moest de camping afscheid nemen van de beheerder die in vaste dienst was. Nu draait de camping weer helemaal op vrijwilligers.



De campingbazen zien wel dat er langzaamaan weer wat meer bezetting op de normale camping is. Mensen kunnen er zelf een tent opzetten, met de camper langskomen of slapen in een tipi of de nieuwe slaapwagons die er op de rails staan. Het helpt, maar is niet genoeg om het gat te vullen dat door het wegvallen van de grote campingevenementen is ontstaan. Dat wordt geschat op 20.000 tot 30.000 euro.



De camping gaat morgen met de gemeente in gesprek over de financiële situatie.