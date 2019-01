Wegwerkzaamheden aan Eikenboschweg Berkel-Enschot pas eind maart afgerond

VIDEO Zanger Duncan uit Tilburg wil anders zijn. Dat gaan straks 200 miljoen mensen zien

9:41 TILBURG - Als ik anders ben dan anderen dan wil ik ook echt anders zijn. Dit is het levensmotto van de in Tilburg woonachtige Duncan Laurence (24), de oud-student van de Rockacademie in Tilburg die Nederland gaat vertegenwoordigen op het Songfestival in Israël. Het is niet zomaar een spreuk, de uitspraak verwijst naar de moeizame weg die hij heeft afgelegd om te zijn wie hij echt wil zijn.