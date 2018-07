Weinig bewijs voor aanranding in Tilburgse sauna

Ergernis in Hilvaren­beek over langdurige wegwerk­zaam­he­den

11:41 HILVARENBEEK - Gemeenschapslijst heeft aan de bel getrokken over de vele langdurige wegopbrekingen in de gemeente Hilvarenbeek. De fractie zegt de laatste tijd steeds meer signalen van onvrede te ontvangen van inwoners en bedrijven wiens woning of pand langere tijd slecht bereikbaar is. De partij heeft het college om uitleg gevraagd over de werkzaamheden.