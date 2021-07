Wel bier en friet, maar geen MM’s op Kastanjerock

GOIRLE - Kastanjerock had zaterdag meerdere primeurs: het eerste festival in de regio Tilburg en de eerste editie met regen.

Het lijkt de circa vijfhonderd bezoekers, vooral ‘oudere rockers’, op het terrein van de familie Abrahams in Goirle niet te deren. Terwijl de bands hun rock- en metalnummers spelen, wordt er meegezongen, gedronken en gekletst alsof het een zonnige zomeravond is.

Anita Mallens (52) is er met haar man Rob (55) en Eline (51) en Michel (55) de Laat. Ze komen uit Goirle: ,,Gewoon op de fiets, lekker simpel. Zoals het festival is”, zegt Eline. ,,Hier geen MM’s: moeilijk mensen!”, zegt Rob. Vroeger gingen ze naar grotere festivals en concerten, vertelt Anita. ,,Een hele dag doe ik niet meer. Er is in de buurt voldoende met net zo veel sfeer.” Michel vult haar aan: ,,De muziek is niet helemaal mijn smaak, maar het is wel geweldig wat ze hier organiseren.”

Hele vriendengroep

Dianne Ansems (58) is met de hele vriendengroep uit Alphen gekomen . ,,We komen hier al jaren. Het is een gezellig, klein festival.” Ze heeft zich van tevoren wel moeten laten testen: ,,Stond ik daar tussen de jeugd.” Maar het belangrijkste is dat groep op pad kan: ,,De eerste keer weer. Fijn dat dat weer kan.”

Aan de wieg

Binnen aan de keukentafel zegt organisator Ankie Abrahms (54) hetzelfde. ,,Geweldig dat we weer mogen.” De keuze voor rock en metal bands komt door haar man Kees: ,,Hij houdt daar van. Ik ook wel, maar minder.”

Samen stonden ze aan de wieg van Kastanjerock: ,,We gingen vroeger naar Elastiek in Hilvarenbeek. Toen dat ophield, zei Kees al eens dat wij het dan zelf gingen doen. Een paar jaar later was het zover en organiseerden we Kastanjerock.”

Veel vrijwilligers

Inmiddels is het een muziekfeest op de binnenplaats van de boerderij, rond de kastanjeboom. ,,Onze oudste dochter Mieke heeft alles met de toegangstesten geregeld, onze andere dochter Loes doet de kassa en de muntenverkoop. En verder veel vrijwilligers.”

Als soort ode aan de organisatie, maar speciaal aan Kees en Ankie dragen Hans de Jong (63) en Koen Huismans (49) uit Goirle een zelf ontworpen en gemaakt ‘10 jaar Kastanjerock’ T-shirt. ,,We zijn echt zo blij dat we weer op pad kunnen. Dus daar hoort een speciaal shirtje bij.”

Anderhalf jaar stilgelegen

Bassist Joey Bruers van Up the Iron komt met een flinke glimlach van het podium af. ,,Super dat we weer mogen spelen. We hebben anderhalf jaar stil gelegen. Dit is ons eerste optreden en dat ging weer lekker. Even wennen en er dan vol tegenaan. Beetje die rock & roll inslag.”

Met een biertje in de hand komt organisator Kees Abrahams even poolshoogte nemen. ,,Ik ben misschien een beetje een doordrammer dat ik per se dit jaar weer Kastanjerock wilde, maar ik vind wel dat iedereen er aan toe was. En dat blijkt ook als ik bezoekers en bandleden spreek. We hebben allemaal lang stil gezeten. Dit móest gewoon weer.”