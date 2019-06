Wel of geen 2,7 miljoen euro extra voor kernwinkelgebied: raad zit aan de knoppen

Studenten­wo­ning in Tilburg leegge­roofd: bewoners laten raam openstaan

15:52 TILBURG - Studenten die hun woning niet goed hadden gesloten, zijn woensdagavond laat bestolen. Een of meerdere inbrekers wist of wisten het studentenpand waarschijnlijk via een openstaand raam binnen te komen. Onder meer verschillende elektronische apparaten, sieraden en portemonnees werden meegenomen.