Wel reserveren, niet op komen dagen, vooral nu doet het pijn in de horeca: ‘Want je wijst andere mensen de deur’

Vooraf al een aanbetaling vragen? In de hotel- en vliegbranche de gewoonste zaak van de wereld, in de horeca wordt het nog gezien als ongastvrij. Toch overweegt de Tilburgse ondernemer Geoffrey Ibes om bezoekers van spellencomplex NondeJeu bij een reservering alvast te laten betalen voor de activiteiten. De reden: zo’n twintig tot dertig procent van de mensen komt niet opdagen. En dan zonder dat even netjes te laten weten.



,,Verschrikkelijk”, zegt Ibes. ,,Het gemak waar mensen mee annuleren bij de horeca op het moment.” Hij noemt groepen van twintig man waarvan er - zonder seintje vooraf - twaalf op komen dagen. Of groepjes van vier personen die helemaal niet verschijnen.



Daardoor loop je als ondernemer niet alleen de inkomsten mis van ‘de twee man die er niet zitten, maar ook van de twee die er wél hadden kunnen zitten.’ Het is uiterst pijnlijk voor de horecazaken die net aan het opkrabbelen zijn na corona. ,,Je koopt er ook op in en wijst andere mensen de deur.”