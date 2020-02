Wel schuldig, geen straf: directeur The Grass Company hoeft niet de cel in om voorraad softdrugs

Politie onderzoekt exacte doodsoor­zaak tien katten, 56-jarige Tilburgse blijft verdachte

13:45 TILBURG - De politie is er nog niet achter op welke manier de vrijdag opgepakte vrouw betrokken is bij de dood van de tien katten, die in de Tilburgse Daendelsstraat gevonden zijn. Ze is nogal zwijgzaam, stelt een politiewoordvoerster.