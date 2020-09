Wel snuffelmarkten in Roodloop mogelijk, maar nog geen jubelstemming bij Laco

Waarom mag Laco geen snuffel­markt houden, wil rechter weten

4 maart BREDA/HILVARENBEEK - Wat is nu precies de reden waarom Laco geen snuffelmarkt mag houden in sportcentrum De Roodloop in Hilvarenbeek, zo wilde de bestuursrechter in Breda woensdagochtend weten. ,,Als een burgemeester mee wil werken, dan kan hij dat ook. Het lijkt me in ieders belang dat het sportcentrum de exploitatie rond krijgt", zei rechter Hertsig.