Welke Tilburgers verdienen een pilaar bij het nieuwe gebouw Koningsplein?

Beelden van Tilburgers die letterlijk en figuurlijk het te renoveren stadskantoor aan het Koningsplein gaan dragen. Niet een ideetje dat spontaan opborrelde tijdens de try-out van de talkshow Bouwstof bij Theaters Tilburg. Het kwam uit de koker van Jos van Eldonk die voor Common Affairs momenteel de laatste hand legt aan het definitieve ontwerp voor dit Huis van de Stad. Maar bedoelde Van Eldonk echt figuratieve beelden? Uit de zaal klonken in elk geval meteen suggesties voor kandidaten: Ferry van de Zaande! De Kruikenzeiker!

De gemeente houdt de boot nog wijselijk af. ,,Een werkgroep doet over een maand of wat een voorstel aan de omgevingscommissie", is het enige wat wethouder Oscar Dusschooten er via een woordvoerster over los laat.

Tja, de VVD-wethouder van gemeentelijk vastgoed heeft het al lastig genoeg met die almaar duurder wordende renovaties van beide stadskantoren. Op de impressies van het Huis van de Stad zijn de acht staanders niet voor niks in stippellijn getekend: nog in te vullen? Maar richting de gemeenteraad is ‘de kunsttoepassing op de pilaren’ al aangemerkt als mogelijke bezuinigingsoptie. Want goedkoper wordt dat er natuurlijk niet op. En dan is er inderdaad nog de Omgevingscommissie: kan zulke volkse kunst wel door die strakke en tijdloze beugel?

Brutale slinger: vrouwenbeelden

Quote Hun kandidaten: Miet van Puijen­broek, Marietjes Kessels, Rooie Stien, Eefje Wentelteef­je, Tilburgs’Ans Twee bezoeksters van de talkshow voelden zich vast uitgedaagd. Marieke Prins en Koj Koning gaven meteen maar een brutale slinger aan het idee en herdopen de pilaren in een mail aan de krant in Kariatiden: vrouwenbeelden die in de oudheid veel werden toegepast in de Griekse en Egyptische architectuur. Hun kandidaten: Miet van Puijenbroek, Marietjes Kessels, Rooie Stien, Eefje Wentelteefje, Tilburgs’Ans. En tenslotte een nog springlevende combi: voormalig nachtburgemeester Godelieve Engberse met (‘on top’) voormalig stadsdichter Esther Porcelijn.



Marieke en Koj tonen zich ruimhartig. Mocht daaraan behoefte zijn, dan hebben ze ook nog wel een paar ideeën voor mannen. Henk Kuiper (‘vastgeketend aan de desbetreffende pilaar’), Cees de Sloper (een halve pilaar), Donders (Peerke of Roy naar keuze) of Budje Brocken (op de rechtsbuitenpositie)?

Inspirerende aanzet

Het lijkt ons een inspirerende aanzet. Want er zijn toch wel meer Tilburgers die in aanmerking zouden komen om te worden vereeuwigd als drager van het Huis van de Stad? Gerrit en Angelique Poels zijn - als koppel - zijn natuurlijk geheide kandidaten. Verdienen Anita de Haas en Johan Dunnewijk - trekkers van ‘'s lands grootste burgerintitiatief’ het Spoorpark - niet juist hier een plek? Zou Koj Koning te bescheiden zijn om haar man Frank van Pamelen voor te dragen? En Fran Sol: hij is dan wel geen echte kruik meer, maar hij heeft toch in de harten van heel veel Tilburgers een blijvende plek veroverd?