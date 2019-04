Welkom kontje op de woningmarkt in Tilburg

Krap? Anisja noemt het liever ‘knus’. Sinds 1,5 week bewoont ze een appartementje waar tot voor kort een zorgbehoeftige oudere huisde. Eén kamer, keukentje, natte cel. ,,Nadeel is dat bed in je woonkamer, maar het staat wél in een nisje.” Met een lachje wijst ze op het plantsoen aan haar raam. ,,Wél een grote tuin!”

Lees ook PREMIUM Hulp voor spoedzoekers: 150 woningen in Tilburg Lees meer

Dolblij was de 22-jarige Tilburgse toen ze uit honderden belangstellende spoedzoekers werd ingeloot voor de leegstaande vleugel van zorgcentrum Koningsvoorde aan de Generaal Smutslaan. Ruim drie maanden geleden liep haar relatie stuk, ze woonde bij hem in in een rijtjeshuis. Sindsdien bivakkeerde ze bij tante in Den Bosch, met een geleende auto ging ze dagelijks op en neer naar haar werk in Tilburg. ,,Fijn dat het zo kon, maar niet ideaal.”

Quote Het zijn vooral jonge mensen hier. We hebben geloof ik allemaal wel ons rugzakje, maar zijn er nog niet aan toegekomen onze verhaIen uit te wisselen Anisja, (voormalig) spoedzoeker

Het welkom hier was warm: huisgenoten hielpen spontaan met meubels naar binnen sjouwen. Anisja is nog bezig laatste dozen uit te pakken. ,,Het zijn vooral jonge mensen hier. We hebben geloof ik allemaal wel ons rugzakje, maar zijn er nog niet aan toegekomen onze verhaIen uit te wisselen.”

Creatieve oplossing

Eigenaar TBV Wonen bedacht een creatieve oplossing voor het oude gebouw met 59 appartementen. In afwachting van sloop en nieuwbouw werd er aanvankelijk een handvol anti-kraakbewoners gehuisvest. Dat wordt momenteel aangevuld met een tiental jongeren die doorstromen vanuit bij voorbeeld Sterk Huis of het RIBW. De overige appartementen zijn verloot onder spoedzoekers. ,,We bieden ze een kontje op de woningmarkt", zegt gebiedsontwikkelaar Jasper Van der Wal. ,,Tot we het afbreken, over twee jaar, hebben ze de tijd om een reguliere woning te vinden.”

Het mes snijdt aan meerdere kanten: het project vergt geen investering, bewoners kunnen huurtoeslag krijgen voor hun zelfstandige woning. Van der Wal: ,,Het is wonen op een gang, een beetje oud allemaal, maar alles werkt.” Hij spreekt van een ‘magic mix'. Bewoners dienen wel een dagbesteding hebben. ,,Niemand is erbij gebaat als er mensen de hele dag rondhangen.” Leegstandsbeheerder Alvast houdt enkele dagdelen een oogje in het zeil. Mocht het onderling toch gaan ‘borrelen en sissen’ dan kunnen de beheerders terugvallen op zorgprofessionals of wijkmedewerkers van TBV Wonen.

Quote Wie actief reageert en meeloot met een breed zoekpro­fiel had vorig jaar in Tilburg gemiddeld in 1,1 jaar een passende woning. Caroline Timmermans, Bestuurder Wonen Breburg

In de Noordstraat heeft Tiwos na een fikse verbouwing vorige maand ‘Maison de Nord’ feestelijk geopend. Permanenete bewoning leverde in het verleden geregeld onderling spanningen op en klachten in de buurt. De appartement zijn klein, er is amper buitenruimte. Tiwos besloot het te verkleuren voor spoedzoekers, in die categorie zijn er inmiddels zes mensen woonachtig. Voorwaarde om een kans te maken was dus hoge nood op de woningmarkt. Maar bij de selectie uit een dertigtal motivatiebrieven, is vooral gekeken naar de groepssamenstelling. ,,Je komt elkaar hoe dan ook veel tegen. We hebben een mix gecreëerd van mensen die elkaar aanvullen", zegt gebiedsmanager Bas van Daelen. Er is een groeps-app, Tiwos zorgt voor een regelmatig ‘koffiemoment’, individuele bewoners worden ondersteund om ‘de volgende stap te zetten’.

Hardnekkige misvatting

Want uiteindelijk moeten spoedzoekers binnen twee jaar ‘definitieve’ woonruimte vinden. Is dat reëel? ,,Voor mij wel”, denkt Anisja, ,,ik stond al drie jaar ingeschreven, maar voor iemand die nog moet beginnen lijkt het me heel lastig.” Volgens de volkshuisvesters berust dat echter op een hardnekkig misvatting. ,,Er is een groot verschil tussen inschrijftijd voor een woning en actieve zoektijd", zegt Caroline Timmermans, bestuurster bij Wonen Breburg. Wie uit is op een nieuwbouw-appartement in de oude stad of een huis-met-tuin in de Reeshof heeft gauw een tiental jaar inschrijfduur nodig. ,,Maar wie actief reageert en meeloot met een breed zoekprofiel had vorig jaar in Tilburg gemiddeld in 1,1 jaar een passende woning. En als dat overhoopt toch niet lukt? Iemand die er echt zijn best voor heeft gedaan, helpen we ook nadien tot-ie die woning heeft.”