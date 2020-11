Wellness moet probleempand op het Lindeplein in Oisterwijk uit het slop trekken

Hoe vind je een naam voor iets hoogs, voor Tilbo die niet zo nodig boven anderen is verheven?

8 november TILBURG - Of ik even kon meedenken. Was de vraag. Een paar weken geleden. Wethouder aan de telefoon. Over de laatste fase van de verherbouwing van het Stadskantoor, over puntjes op de i, en over een geschikte naam voor de bovenste verdieping. De representatieve ruimte.