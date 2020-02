Wen er maar vast aan: je oudere buur helpen in woonclusters

‘Eldorado’, theater over boeren in Brabant. Te zien op boerderij­en in Hilvaren­beek en Kaatsheu­vel

4 februari TILBURG - ‘Eldorado’ is een muziektheaterspektakel over een boerenfamilie. Het stuk is te zien op vijf boerderijen in Brabant, onder meer in Kaatsheuvel en Hilvarenbeek. In elk dorp doen zo'n tweehonderd amateurmuzikanten mee uit de directe omgeving. In totaal zijn duizend amateurs bij deze productie betrokken: fanfares, maar ook brassbands, kerkkoren, feestbands en accordeon-orkesten.