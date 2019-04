Wens: kleed oude postkantoor Tilburg uit

VIDEO Competitie voor korte films op Tilburgs Film Festival

10:09 TILBURG - Bij bioscoop Cinecitta is 24 en 25 mei de tweede editie van het Tilburgs Film Festival. Het festival richt zich op korte films van Brabantse filmmakers, zowel fictie, documentaire als animatiefilms. Tijdens het festival is ook een competitie voor Brabantse films. Er is een juryprijs en een publieksprijs.