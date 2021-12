Wensen schrijven in sfeervolle Sint-Jozefkerk: ‘Ik wens ‘n vriend voor iedereen’

TILBURG - In de schaduw van een aankomende harde lockdown schenen er deze zaterdag lichtpuntjes in de Heuvelse kerk Sint-Jozef in Tilburg. Tilburgers hingen wensen in een kerstboom en er klonk harpmuziek.

Tilburger Ramon (42) probeert een vuurkorf aan te steken voor de kerk op het pleintje. Het lukt hem niet. Binnenin straalt licht alle kanten op. Het altaar is uitgelicht en in een grote kerstboom bij de entree schijnen kerstlampjes. Twee aan twee schrijven Tilburgers wensen vanachter een schooltafeltje. Pastoor Robert van Aken (50): ,,Vanavond wordt de lockdown aangekondigd. Fijn om juist vandaag mensen een goed gevoel te bezorgen.”

De 9-jarige Ties Govers schrijft gedreven zijn wens op een kaartje. Zijn moeder vindt de Heuvelse kerk mooi aangekleed. ,,Feestelijk eigenlijk. Je voelt je welkom om de kerstwens op papier te zetten.” De harpmuziek voor het altaar is daar debet aan. Kerstliedjes zoals Stille Nacht galmen door het kerkgebouw.

Een speciale boerenfox

Partner van Ramon, coördinator Ton Werkhoven (61), geeft voorbijgangers informatie over ‘Tilburg Wenst’. Nieuwsgierig tuigen centrum-bezoekers naar binnen. De Tilburgse Wendy Wilbers (35) schrijft rustig een kaartje voor haar overleden hond: ,,Shaggy was een hele speciale boerenfox. Hij is veertien geworden. Een verdrietige tijd voor ons.”

Het is een verdrietige tijd voor de meeste mensen. De geruchten deze zaterdagmiddag over de aankomende lockdown worden luider. Werkhoven is blij dat Ondernemersvereniging Tilburg aanklopte met het idee van wensen in een kerstboom. ,,In de corona-tijd hebben we bewust het kerkgebouw ook buiten uit laten lichten. Nu kunnen mensen die corona hebben gehad, een wens ophangen voor 2022. En ook anderen.” Pastoor Van Aken: ,,Fantastisch dat de gemeente en Groenrijk hebben gesponsord voor Tilburg Wenst. Verder houd ik mijn hart vast voor de persconferentie.”

Verrast

Ramon denkt alvast verder. De vuurkorf laat hij uit. ,,Ik verzorg al langer de livestreams voor de kerk. Mogelijk ook van de nachtmis straks.” Deze livestreams trekken vooral ouderen en internationale studenten en ook allochtone Tilburgers.

De 9-jarige Ties hangt zorgvuldig zijn wens aan een haakje in de kerstboom. ,,Ik wens dat alle kinderen een goede vriend of vriendin hebben. Om mee te spelen. Ikzelf heb gelukkig veel vrienden.” Zijn moeder en hij waren verrast door Tilburg Wenst. ,,We kwamen eigenlijk voor de kerststal.” Met een kleurrijke kalender verzorgd door pastoor Jan van Noorwegen en een chocoladekransje komen ze weer buiten.