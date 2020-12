Were Di investeert fors in sportvelden ondanks mogelijke verhuizing, ‘Kans op blessures te groot’

TILBURG - Ondanks een mogelijke verhuizing naar een nieuw sportcomplex, ziet hockeyclub Were Di zich genoodzaakt ruim 4 ton te investeren in de sportvelden. ‘Als we op deze velden blijven spelen gaan er blessures ontstaan”, zegt voorzitter Joost Möller, die de gemeente Tilburg om een garantstelling voor een lening heeft gevraagd.

Van zowel de tennisvelden als het derde hockeyveld op het Were Di-complex aan de IJsclubweg is de toplaag versleten. Vooral het hockeyveld kan inmiddels gerust antiek genoemd worden. ,,Dat veld is 21 jaar oud. Daarmee spelen we waarschijnlijk op het oudste kunstgrasveld van Nederland”, zegt Möller. Uit een inspectie van KIWA, de organisatie die de velden certificeert, blijkt dat de demping van de onderlaag van het hockeyveld geheel is verdwenen, wat ernstige blessures kan veroorzaken.

Woningbouw

Quote Als de verhuizing er komt gaat dat zeker nog 4 jaar duren Were Di-voorzitter Joost Möller Dat risico geldt ook voor de tennisbanen, die afgekeurd dreigen te worden door de Nederlandse tennisbond (KNLTB). Een vervanging van de sportvelden is dus hard nodig, maar juist vorige week stuurde het Were Di-bestuur nog een brief naar de leden om het draagvlak voor een mogelijk verhuizing naar het HaCas-terrein aan de Kempenbaan te peilen. De gemeente zou het complex van Were Di graag verplaatsen om op de huidige locatie woningbouw te kunnen realiseren. Daarmee zou de komst van een enorm distributiecentrum naar de Kempenbaan worden voorkomen.

Lening

Were Di kampt al enige tijd met financiële problemen. Desondanks ziet het bestuur zich genoodzaakt een lening van 330.000 euro af te sluiten om de velden te vervangen. De totale kosten zijn ruim 4 ton. Het Tilburgse college van B en W is bereid om een garantstelling voor 165.000 euro te verlenen. Möller: ,,Er is geen andere optie. Het is nog allerminst zeker dat Were Di ook echt gaat verhuizen. Als de verplaatsing er wél komt, dan moet eerst nog de eventuele bezwarenprocedure, de bestemmingsplanwijziging en de vergunningaanvraag worden doorlopen. Dat gaat nog wel 4 tot 5 jaar duren. Daar kunnen wij niet meer op wachten.”

Volgens een woordvoerster ziet ook de gemeente de noodzaak voor de vervanging van de sportvelden en is daarom ingestemd met de garantstelling. Over een mogelijke verhuizing van Were Di komt begin volgend jaar meer duidelijkheid. Dan komt het college van B en W ook met een voorstel.