Wereldhave: mogelijk studenten in Tilburgs pand Hudson's Bay

Wereldhave laat maandagochtend in een verklaring weten van Hudson's Bay zelf nog geen enkele informatie te hebben ontvangen over een eventueel vertrek of beëindiging van het huurcontract. De Canadese keten opende in 2017 zijn vestiging in het voormalige, fors verbouwde V&D-pand. Toen werd een huurcontract van liefst twintig jaar afgesloten. De Canadese moedermaatschappij - Hudson's Bay Company, gaf tot 2027 een huurgarantie af.

Wereldhave hield niettemin al enige tijd rekening met een mogelijk vertrek van Hudson’s Bay. Het gerenoveerde pand op de A1-lokatie in Tilburg biedt volgens de verklaring ook andere verhuurmogelijkheden dan detailhandel, zoals een (mix van) kantoren, leisure, luxere appartementen of studentenhuisvesting.

Basis voor ingrijpende transformatie

De komst van Hudson's Bay vormde in 2017 de basis voor een ingrijpende transformatie van het Tilburgse kernwinkelgebied. Wereldhave - reeds eigenaar van de winkelpanden aan het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage - kocht het verouderde V&D-pand voor 18,5 miljoen euro van Royalton.

De gemeente kwam vervolgens met de winkelbelegger overeen een nieuwe winkelroute te realiseren. Die loopt van het Pieter Vreedeplein via de Emmapassage naar Primark en het te renoveren stadskantoor met een (bescheidener) winkelplint. Aan de route komen ook enkele honderden nieuwe appartementen.

Alleen Ikea mogelijk in hele pand

Voor Wereldhave vormt Hudson’s Bay een belangrijke huurder: het is op negen na de grootste in de portefeuille en vertegenwoordigt 1,2 procent van de bruto huurwaarde van het beursgenoteerde bedrijf. Hoewel het pand bij de renovatie fors kleiner werd, biedt het over vier verdiepingen nog altijd ruimte aan zes moderne supermarkten, aldus Stefan van Aarle van Ondernemersfonds Binnenstad. Alleen een formule als Ikea zou die volgens hem in zijn geheel kunnen vullen.

Drie partijen in de Tilburgse gemeenteraad - het CDA, 50Plus en Lokaal Tilburg - stellen het mogelijke vertrek van Hudson's Bay maandagavond aan de orde in het vragenhalfuurtje. Zij dringen bij verantwoordelijk wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, binnenstad) aan op een actieve rol bij het zoeken naar nieuwe huurders. Ze vinden het bovendien een ongelukkig signaal dat Burgemeester en Wethouders juist nu hebben aangegeven te willen bezuinigen op de inrichting van de openbare ruimte in het stadshart.