Wereldpodium in nood vraagt om structurele ondersteuning

Als het Wereldpodium afhankelijk blijft van het gemeentelijke systeem Een wereld te winnen , waarbij partijen moeten ‘pitchen’ voor subsidie, levert dat veel vertraging en onzekerheid op, meent Van der Horst. ,,Dan moet je pitchen in maart, hoor je iets in de zomer en kun je op zijn vroegst in september aan de slag. Zo kun je geen structureel netwerk opbouwen en onderhouden.”

Voorstel

Of de stekker eruit gaat als het voorstel tijdens de begrotingsbehandeling niet wordt aangenomen? ,,Ik wil het niet zo zwart-wit stellen, maar die kant gaat het wel op”, verzucht Van der Horst. ,,We willen graag energie steken in de zaken waar we voor staan, maar nu ben ik steeds bezig met reanimeren. Dat verdient het Wereldpodium niet. Op een gegeven moment is het genoeg. En het is zo zonde, want we zijn hartstikke goed bezig. We hebben een mooi programma gedraaid.”