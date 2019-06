Wereldprimeur in ETZ: luchtkussens draaien patiënt om in de operatiekamer

Twee appartemen­ten branden uit in Tilburg, een bewoner gewond naar het ziekenhuis, flat is ontruimd

5:53 TILBURG - Twee appartementen van een flatgebouw zijn vrijdagnacht bij een grote brand verloren gegaan op de Sint Hubertusstraat in Tilburg. Een persoon is gewond geraakt bij de brand en werd door zijn buren op het nippertje uit zijn woning gered. Een buurman sloeg zijn voordeur in en hielp hem naar buiten. Een deel van de flat is ontruimd en de bewoners staan buiten.