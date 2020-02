Werk aan het riool in Tilburg ‘vele duizenden euro’s’ duurder vanwege asbest

D'n Opstoet in Tilburg gaat vooralsnog door, definitief besluit valt uiterlijk zaterdag­avond

15:11 TILBURG - Ondanks de voorspelde harde wind, gaat de carnavalsoptocht in Tilburg zondag vooralsnog gewoon door. Dat heeft een woordvoerster van de gemeente vrijdag laten weten naar aanleiding van het bericht dat de optocht in Eindhoven is afgelast. Een definitief besluit is er echter nog niet.