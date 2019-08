Werk- en celstraf geëist tegen man die in Tilburg verkeersregelaar sloeg en in nekklem nam

BREDA/TILBURG - Een 38-jarige inwoner van Heerlen zou een verkeersregelaar en agenten in Tilburg hebben geslagen, geknepen en in een nekklem hebben genomen. Ook werden de wetsdienaars of hun familie in tal van varianten met de dood bedreigd: ,,Als je een dochter of een zus hebt, dan vind ik ze en steek ze beiden in brand”.