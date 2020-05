Werk en privé zitten Christel van Neerven als raadslid dwars: vertrek uit Goirlese politiek

,,Ik neem deze beslissing met pijn in mijn hart en het was een lastige beslissing. Goirle staat voor een aantal flinke uitdagingen die het verdienen dat een gemeenteraadslid zich daar vol energie en inspiratie voor in kan zetten. Dat kan ik niet meer waarmaken.”

Ze nam in 2017 in de gemeenteraad de zetel over van Mark van den Hout, die dat jaar na een kort ziekbed overleed. In de nieuw gekozen raad nam ze het stokje als fractievoorzitter over van Mark van Oosterwijk, die wel in de raad bleef.