Werkstraf voor directrice kunstgrasverwerker Tuf Recycling

DEN BOSCH/DONGEN - De directrice van de Dongense kunstgrasverwerker Tuf Recycling is door de rechtbank in Den Bosch conform de eis veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur. De rechtbank acht bewezen dat het bedrijf de vergunningseisen heeft overtreden.

Volgens de rechter heeft Tuf Recycling zich in 2018 niet aan de voorschriften gehouden voor de opslag van de afgedankte kunstgrasmatten op het bedrijfsterrein in Dongen. Datzelfde geldt voor de opslag van matten in Hedel en Velddriel in de periode 2018-2019.

Naast de werkstraf voor directrice Anneleen van Trimpont legde de rechtbank een voorwaardelijke boete van 10.000 euro op aan Tuf Recycling. Het bedrijf is sinds de brand in oktober 2018 niet meer actief geweest in Dongen.

Dwangsommen

Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de vele dwangsommen die Tuf Recycling aan de gemeente Dongen heeft moeten betalen. Bij elkaar ging het om meer dan een ton.

Ook hield de rechtbank rekening met de gevolgen van de brand en de negatieve publiciteit voor Tuf Recycling. Daarnaast is het voor de rechter belangrijk geweest dat Van Trimpont tijdens de zitting twee weken geleden bekende dat zij de regels heeft overtreden.

Vier meter

Tuf Recycling kwam veelvuldig in het nieuws, omdat het bedrijf er niet in slaagde de vele versleten kunstgrasmatten die werden ingenomen daadwerkelijk te recyclen. Het kunstgras was afkomstig van voetbal- en hockeyclubs. Op het terrein aan de Vierbundersweg in Dongen stapelden de matten zich tot een onaanvaardbare hoogte op. De gemeente Dongen eiste vervolgens dat Tuf de hoogte zou terugbrengen tot de maximaal toegestane vier meter.

Van Trimpont betoogde twee weken geleden dat zij door de bomen het bos niet meer zag. Het bedrijf kon de piekperiodes voor de innames van de matten niet aan. Volgens het OM had Tuf in 2018 4.000 ton te veel kunstgras ingenomen en 25.000 ton te veel aan infill (zand en rubber) opgeslagen in Dongen.

Brand

De oorzaak van de grote brand op 11 oktober 2018 is nog altijd onbekend. Wel gaat het OM ervan uit dat deze is aangestoken. Er zouden daarvoor sterke aanwijzingen zijn. Van Trimpont was echter geen verdachte in deze zaak.

De kosten van de sanering van het bedrijfsterrein zijn voor rekening van eigenaar Dongen Pallets. Directeur Jurgen Kemps van dat bedrijf zei eerder niet te verwachten dat hij de schade kan verhalen op Tuf Recycling cq Van Trimpont. Het terrein wordt verkocht aan buurman Ecco.