Werkstraf voor Tilburg Trappers-fan na mishandeling bij ijshockeywedstrijd

Magneetvis­ser hengelt mortiergra­naat uit water in Haghorst

16:30 HAGHORST - Een 34-jarige magneetvisser had zaterdag een levensgevaarlijke vangst, toen hij zijn hengeltje uitgooide in het water aan de Kweldijk in Haghorst. Hij haalde geen roestige spijker of fiets, maar een mortiergranaat naar boven.