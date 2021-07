Werkzaamheden nabij fietspad Koningsoordlaan vertraagd: fietspad in augustus weer voor even geopend

Enthousias­me bij acts en publiek van Kunstka­naal in de Reeshof

11 juli TILBURG - ,,Ik ben blij dat het er nu is”, zegt Wendy van de Ven, inwoonster van de Reeshof over Kunstkanaal, een wandeling langs verschillende kunstprojecten in de Reeshof. ,,Er is hier niet zo veel te doen. En wat er is, is vaak niet zo goed zichtbaar.” Ze loopt mee in een groep die deze zondag zeven acts bezoekt.