Wesley van Gorp is ‘een gewone bouwvakker die ook kan zingen’

Zanger en bouwvakker. Het is een vertrouwde combinatie voor Van Gorp, die ook nog een drive in show heeft. Hij is erg relativerend over zijn zangtalent: ,,De een kan goed straten maken, de ander metselen, ik kan dan zingen. Zo heeft iedereen z’n uitlaatklep nodig. Ik kan zingen, dus dan moet je dat benutten. Ik ben gewoon ’n normale bouwvakker, iedereen doet z’n ding waar ie goed in is. Dat moet je niet speciaal maken. Soms komen mensen na ’n optreden naar me toe, dan zeggen ze: ‘Je bent zo geweldig’. Dan denk ik: doe normaal, man. Morgenvroeg gaat bij mij ook de wekker gewoon.”