Weterings blikt vooruit en betuigt alvast spijt aan inwoners Tilburg: ‘Wat er gebeurd is raakt me’

Voetbalfeest coronahaard?

Weterings kan maandag misschien hoop putten uit het feit dat zijn regio Midden- en West-Brabant nog niet het stempel ‘zorgelijk’ heeft gekregen. En dat is best opvallend. Maar liefst tien miljoen Nederlanders wonen in een oranje gebied, waar de coronacijfers aanleiding geven voor strengere maatregelen. Ook een groot deel van Brabant heeft daarmee mee te maken. Maar niet de regio Midden- en West-Brabant, ooit één van de grote coronabrandhaarden.

Geen afspraken mogelijk met supporters

Ondanks dat de regio waar Tilburg onder valt nog niet het stempel ‘zorgelijk’ heeft, zal de de harde kern van Willem II bij een eventuele winst in Emmen vandaag maar weinig worden toegestaan. Als de supporters een feestje overwegen op de Heuvel in Tilburg, is de uitvoering daarvan ondenkbaar. ,,Gezien wat er donderdag is gebeurd, is de laatste kans daarvoor echt verkeken.” Volgens Weterings is de mogelijkheid om afspraken te maken met de supporters ‘er niet’. ,,Het is glashelder dat ze zich niet aan de afspraken hebben gehouden.”