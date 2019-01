Weterings: escape-rooms Tilburg veilig

Gesprongen waterlei­ding zorgt voor problemen in centrum Tilburg: geen frietjes bij de Mcdonalds

17:58 TILBURG - De kelder van parkeergarage Heuvelpoort aan het Piusplein in Tilburg is maandagmiddag rond 16.15 uur volgelopen met water. Dat gebeurde nadat een waterleiding is gesprongen. Dat zorgt voor overlast in het centrum.