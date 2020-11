Weterings schiet carbid af: ‘Doe het niet’

Al­di-overval­lers Hilvaren­beek gaan de cel in

20 november HILVARENBEEK - Twee overvallers van de Aldi in Hilvarenbeek gaan voor 36 en 42 maanden achter slot en grendel. Tot die straffen komt de rechtbank in Breda voor het duo, een 29-jarige man uit Waalwijk en zijn even oude partner in crime uit Sprang-Capelle.