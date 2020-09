Weterings telt 500 man op fanplein Tilburg, maar foto's laten anders zien

Steven Gerrard speelde 378 wedstrij­den samen met clubicoon Sami Hyypiä van Willem II

24 september Steven Gerrard is met een speler uit de historie van Willem II nauw verbonden. De huidige coach van Rangers FC stond 378 wedstrijden bij Liverpool in het veld met Sami Hyypiä. Mede door de Fin bereikte de Tilburgse club in 1999 door als tweede te eindigen de groepsfase van de Champions League.