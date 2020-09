Weterings telt slechts 500 man op fanplein Tilburg, maar foto's laten anders zien

Strijd om Koningshoe­ven duurt voort, maar de Franse muurhage­dis komt niets tekort

23 september Ze zijn met een stuk of twintig en ze hebben Somerset Capital Partners (SCP) al vele duizenden euro's gekost: de muurhagedissen van Koningshoeven. Want zolang de ontwikkelaar en de gemeente Tilburg bakkeleien over de toekomst van de locatie, moet SCP ervoor zorgen dat het de Podarcis Muralis aan niets ontbreekt.