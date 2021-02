Wethouder Berend de Vries verlaat Tilburg en gaat aan de slag bij gemeente Utrecht

Warmlopen voor carnaval 2022 met gloednieu­we motto's

19 februari TILBURG - Nu het carnaval dat niet echt carnaval was voorbij is, is het voor de echte liefhebbers uitkijken naar volgend jaar. Met de motto’s die deze dagen volop onthuld zijn wordt her en der met een knipoog verwezen naar het coronavirus, dat bij het zottenfeest volgend jaar hopelijk ver achter ons ligt.