Wethouder Dankers krijgt in Moergestel zware pijp te roken: ‘Jaar lang voor niets op verkeersplan gewacht’

Uitspraak Van de Wouw tijdens installa­tie nieuwe burgemees­ter van Hilvaren­beek ongepast, maar: ‘streep eronder’

17 februari HILVARENBEEK - Achteraf mag het eigenlijk geen naam hebben. En toch moest het gezegd worden maandagavond tijdens het presidium, zo vonden enkele fractiewoordvoerders in Hilvarenbeek. De toespraak van CDA’er Jan van de Wouw tijdens de installatie van de nieuwe burgemeester was niet helemaal gepast. ,,We hebben er goed over gesproken en de kou is uit de lucht", liet burgemeester Evert Weys zelf na afloop weten.