Wethouder De Ridder stopt in Tilburg: watergraaf in Boxtel

De Ridder (40) is sinds 2010 wethouder in de gemeente Tilburg, nu in zijn derde termijn. Daarvoor is hij in 2009 korte tijd raadslid in Tilburg geweest.

Enorme kennis

Voor de mensen

De Ridder: “Tilburg is een prachtige stad. Met passie en overtuiging heb ik me voor de mensen in de stad ingezet. Het was een voorrecht om wethouder te mogen zijn in mijn eigen stad. Bij alles wat ik deed, heb ik mezelf voor ogen gehouden: in wat voor soort stad wil je dat je kinderen opgroeien? Dat is een stad waar voor iedereen plaats is, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. Als watergraaf ga ik inhoudelijk iets anders doen. Maar als persoon blijf ik dezelfde. In mijn nieuwe baan gaat het over water en klimaat. Maar ook achter deze onderwerpen gaan mensen schuil voor wie je het doet. Mensen die moeten kunnen rekenen op schoon water en op een watersysteem dat klimaatbestendig is. Ik ga deze nieuwe stap in mijn loopbaan met volle overtuiging en groot enthousiasme tegemoet.”