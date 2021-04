Wethouder De Vries zwaait af met Zilveren Erepenning en een laatste gebaar aan de stad

Komende maand gaat De Vries aan de slag als concerndirecteur bij de gemeente Utrecht. Hij blijft wel in Tilburg wonen. In een uitgebreid afscheidsinterview in het Brabants Dagblad vorige week, zei hij zich niet te kunnen voorstellen ooit nog uit Tilburg te vertrekken. Zijn blijvende betrokkenheid bij de stad bleek donderdag ook uit zijn wens voor een afscheidscadeau: een donatie voor de realisering van een kunstobject in de Spoorzone.





Op Gebouw 79, waarin onder meer horecazaak Raw is gevestigd, moet over een lengte van 76 meter en een hoogte van één meter een aforisme van Antony Kok komen te staan. Kok en kunstenaar Theo van Doesburg ontmoetten elkaar begin vorige eeuw in Tilburg en stonden samen aan de wieg van de befaamde kunststroming De Stijl. De spreuk van Kok die op het gebouw moet komen te staan luidt ‘De wereld van heden raast door in dada's voetspoor.’ Een stichting is al enige tijd bezig om fondsen te werven voor het kunstobject. Er is nog zo'n 50.000 euro nodig. De Vries hoopt dat inwoners, maar vooral ook het bedrijfsleven als afscheidscadeau het laatste zetje geven.