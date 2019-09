Wethouder: ‘Eerst directe verbinding Utrecht, dan Tilburg Centraal’

De wethouder verwees naar het nieuwe perron dat er in 2023 moet liggen, maar ook naar een directe verbinding met Utrecht. Zodra die zaken er zijn, maken er meer mensen gebruik van het station en komt die benaming vanzelf. ,,De directe verbinding met Utrecht staat in het toekomstbeeld van de Provincie. We moeten harder werken aan de lobby richting het Rijk om dat voor elkaar te krijgen.”



De vragen kwamen van Bas van Weegberg (GroenLinks) en Julian Zieleman (D66). De twee haakten in op dit artikel over Station Tilburg Centraal. ,,Natuurlijk kan Tilburg niet achterblijven op Eindhoven en Amersfoort”, aldus Van Weegberg en Zieleman. ,,Om in aanmerking te komen moet een stad meer dan 100.000 inwoners hebben (check), drie stations tellen (check) en minimaal 40.000 dagelijkse reizigers (bijna check). Als we station Tilburg willen omdopen tot Tilburg Centraal, dan staan daar kosten tegenover. Daar krijgen we een titel die klasse, grandeur en status uitstraalt voor terug. Dat is ook wat waard.”