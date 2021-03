Wethouder Esmah Lahlah gaat maand in de bijstand leven, ‘Apk-keuring was meteen schrikken’

Dat begon al goed deze week. Op de eerste dag van haar tijdelijke nieuwe leven als bijstandsgerechtigde had de auto van Lahlah een apk-keuring nodig. Kosten: 50 euro. ,,Dat was schrikken. Voor mij is dat nu leefgeld voor een hele week”, aldus de wethouder, die maar al te goed beseft dat ze met haar zelfverkozen experiment nooit werkelijk kan weten hoe het is om in armoede te leven. Toch gaat ze het proberen.