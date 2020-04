Wethouder Goirle: ‘Factuur voor huur sportvelden buitengewoon ongelukkig’

GOIRLE - De factuur die sportverenigingen in Goirle in de bus kregen voor het betalen van de huur van de sportvelden is onterecht verzonden. Dat zegt wethouder Piet Poos. ,,De timing is buitengewoon ongelukkig.“

Vanwege de gevolgen van de coronacrisis hoeven verenigingen de komende drie maanden de huur van sportvelden niet aan de gemeente Goirle over te maken. Ze hebben nu geen inkomsten. Toch kregen verenigingen als vv Riel en GSBW een factuur toegestuurd. Daar schrokken ze van.

Meer medeleven

Anita Jacobs, voorzitter van GSBW, schreef daarop een boze brief aan de gemeenteraad. ,Ook wij zijn, net al vv Riel, geschrokken van jullie rekening voor de huur van de velden. We hadden inderdaad op meer medeleven gerekend van onze gemeente. We moeten onze uiterste best doen om het hoofd boven water te houden. We hebben geen kantine-inkomsten en hebben ons aangemeld voor vergoeding van negentig van onze loonkosten. Vermoedelijk gaan we dit niet krijgen. Onze loonkosten gaan dus gewoon door.’

Goede Vrijdag

,,Het is een misverstand”, zegt de wethouder. ,,De brief was al gemaakt, maar had nooit verstuurd mogen worden. Dat is toch gebeurd. Op Goede Vrijdag.”

Volgens wethouder Poos hoeven de buitensporten, maar ook de verenigingen die binnensport aanbieden een kwartaal geen huur over te maken. Het gaat hier om uitstel van betaling. Overigens hebben verenigingen die binnensporten zelf de huur van de sportzalen tijdelijk opgezegd. De maatregel om de huur uit te stellen geldt ook voor wijkcentra en het SCAG die sociaal-culturele accommodaties beheert.

Niet omvallen