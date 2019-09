Wethouder Guus van der Put positief over monumentale status voor oorlogsgraf Diessen

Groot taboe in verpleeg­hui­zen: hoezo kun je geen seks hebben als je dement bent?

11:09 TILBURG - ,,We moeten af van het taboe op intimiteit in het verpleeghuis‘’, zegt psycholoog Tineke Roelofs van zorgorganisatie De Schakelring. Ze deed onderzoek naar de seksuele behoefte van dementerenden in een instelling. ‘We moeten beseffen dat het verlangen naar intimiteit normaal is. Ook als je oud en in de war bent, dat het niet raar is of plat, geen probleemgedrag’.