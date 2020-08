Wethouder Hendrickx in gesprek met bestuur Tiliander over ‘onwenselijke’ ouderbijdrage

Het CDA had uitgerekend dat de gemiddelde ouderbijdrage op Tilburgse scholen rond de 50 euro per jaar per kind ligt. Op Tiliander is dat 250 euro per kind. Wethouder Hendrickx beaamde dat dit niet bijdraagt aan gelijke kansen voor alle kinderen. ,,Hoewel de bijdrage vrijwillig is, voelen veel ouders een morele verplichting. Ook kan een hoge bijdrage ouders aan de voorkant afschrikken om hun kinderen naar deze school te laten gaan.”



Volgens Hendrickx blijkt uit navraag dat de hoge ouderschenking op Tiliander de gewoonte is op de 17 vrije scholen van overkoepelende stichting Pallas. ,,Wij zullen hierover met het schoolbestuur en de stichting in gesprek gaan”, aldus Hendrickx.