Wethouder Hilvarenbeek wil geen QR-code aanvragen: ‘Een overheid mag geen onderscheid maken’

Op de vraag of hij gevaccineerd is, geeft Van de Moosdijk aan dat dat ‘niet aan de orde is'. ,,Ik weet van geen enkel raadslid of van mijn collega’s op het gemeentehuis of die wel of niet zijn gevaccineerd. Mijn medisch dossier is iets tussen mij en mijn huisarts”, antwoordt Van de Moosdijk.