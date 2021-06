Wethouder opent woonhuis voor dementerenden, paar dagen later moet het dicht van de gemeente. ‘Maar het gaat om het idee’

GOIRLE - Vier dagen nadat wethouder Marijo Immink (PAG, Zorg) het huishouden voor dementerende ouderen aan de Poppelseweg in Goirle opende, moest het op last van de gemeente dicht. Wat haar eigen fractie betreft, PAG, is daarover het laatste woord nog niet gezegd. Of er niet toch een mogelijkheid is om dit initiatief, Vere Domi geheten, open te houden, is een van de vragen die Mark van Oosterwijk heeft ingediend.