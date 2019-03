Wethouder Rolf Vullings van Dongen stapt op

DONGEN - Wethouder Rolf Vullings (VVD) van Dongen heeft besloten om per direct zijn functie neer te leggen. Hij heeft vandaag een ontslagbrief gestuurd aan de raad. ,,Deze keuze doet veel pijn. Maar het is een besluit dat ik moet nemen. Ik volg mijn hart’’, zegt hij.

Vullings werd mei vorig jaar wethouder met een ‘sociale portefeuille’. Hij werd verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), jeugdzorg, participatie-, arbeidsmarkt- en gezondheidsbeleid. Vullings was daarvoor steunfractielid van de VVD. Hij is nooit gemeenteraadslid geweest.

Woningcorporaties

Vullings maakte de overstap naar het openbaar bestuur na tientallen jaren werkzaam te zijn geweest bij woningcorporaties en in de vastgoedwereld. ,,Met veel ambitie en enthousiasme ben ik aan de slag gegaan’', aldus Rolf Vullings. ,,In een totaal nieuwe functie, met een portefeuille op een geheel ander terrein dan vastgoed en wonen. Als geboren, getogen en maatschappelijk betrokken Dongenaar zag ik er een grote uitdaging in om me als bestuurder in te gaan zetten voor de Dongense samenleving.’’

Quote Het best op mijn plaats ben ik dáár waar ik vandaan kom. Dan ben ik persoon­lijk ook het gelukkigst Rolf Vullings, Aftredend wethouder in Dongen

Maar Vullings zegt nu de balans te hebben opgemaakt en is tot de conclusie gekomen dat de vastgoedwereld lonkt. ,,Dongen heeft óók de komende drie jaar een wethouder nodig die er vol voor gaat. Iets in mij blijft zeggen dat ik graag terug wil naar de wereld van het vastgoed. Ik moet eerlijk zijn. Naar de inwoners. Naar het gemeentebestuur. Naar mijn gezin en ook naar mijzelf toe. Het best op mijn plaats ben ik dáár waar ik vandaan kom. Dan ben ik persoonlijk ook het gelukkigst’’, zegt hij.

Portefeuille

Burgemeester Marina Starmans van Dongen heeft begrip voor de keuze van Vullings. ,,Het is een persoonlijke afweging. Wij bedanken Rolf Vullings voor zijn inzet. Het is een fijne vent om mee te werken. We hopen dat hij snel een goede nieuwe stap kan zetten.’’

De taken van Vullings worden voorlopig overgenomen door de andere wethouders. Marina Starmans neemt economische zaken over. Wethouder René Jansen (Volkspartij Dongen) neemt het sociaal domein in zijn portefeuille en wethouder Bea van Beers (PvdA) verkeer en vervoer, openbare ruimte en monumenten. Ondertussen gaat het college van burgemeester en wethouders op zoek naar een andere VVD-wethouder.