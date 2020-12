Wethouder Stefanie Vatta zegt na burn-out met ‘boodschap van liefde’ Oisterwijk vaarwel

OISTERWIJK - Wethouder Stefanie Vatta heeft in een emotioneel betoog afscheid genomen van de politiek in Oisterwijk. Ze maakte duidelijk dat burn-out klachten haar hadden doen inzien dat ze ‘niet de beste versie van mezelf’ was geweest.