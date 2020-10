Wethouder Tilburg: ‘Brief aan Chococompany had nooit zo verstuurd mogen worden’

Volgens de wethouder was naast de formulering het oordeel inhoudelijk ‘te kort door de bocht’. ,,Daarom is er vandaag al iemand bij de ondernemer geweest. We gaan kijken of we deze ondernemer wél kunnen helpen. Deze brief had zo nooit verstuurd mogen worden.”



Lijst Smolders Tilburg kaartte de kwestie eveneens aan bij Dusschooten. De partij vraagt zich af ‘of het niet wenselijker zou zijn om met elkaar in gesprek te gaan over een passende financiële compensatie’. Iemand langs sturen om te zeggen dat dat het terras straks groter mag worden, is volgens LST onvoldoende. De partij ziet liever ‘euro’s op tafel’.



Volgens Dusschooten gaat het zeker niet alleen om het terras. ,,De brief ligt binnen korte termijn bij mij op tafel, om óók de strekking tegen het licht houden.”