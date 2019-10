Wethouder Tilburg: Rigo had woning niet aan Beau te danken

De Lijst Smolders riep daar de vraag op of het gebaar van Van Erven Dorens voor Rigo geen rechtsongelijkheid inhield voor de vele Tilburgers die soms al lange tijd op een woning wachten. ,,Hoe nobel de doelstelling op zich ook is, dat kan niet de bedoeling zijn", aldus Cees van Dijk.

Volgens wethouder Dusschooten (VVD, wonen) berust dat op een misverstand. Rigo heeft zijn woning te danken aan het project Housing First. Sinds vele jaren proberen Traverse (maatschappelijke opvang) en de Tilburgse corporaties op die manier een aantal daklozen met de steun van een eigen woning in de rug, vooruit te helpen. Dusschooten: ,,Het heeft niets te maken met de inspanningen van RTL-4 of met die van Van Erven Dorens. En het gaat niet ten koste van het woningaanbod voor reguliere woningzoekenden.”