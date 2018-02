Wethouder trekt voorstel over versnelde uitbreiding Efteling in: nog wat puntjes op de i zetten

HOI Werkt pleit voor nieuwe politiek in de Hilvarenbeekse raadszaal

19:00 HILVARENBEEK - HOI Werkt pleit voor een nieuwe soort politiek in de Hilvarenbeekse raadszaal. In het verkiezingsprogramma van de partij is het een speerpunt: een gemeenteraad waarin geen sprake meer is van een coalitie en oppositie, maar waarin alle partijen samenwerken om tot breedgedragen besluiten te komen. En vooral: een politiek waarin een grotere rol is weggelegd voor de inwoners.