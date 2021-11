Wethouder Van der Pol wil regie houden op Wijkevoort, ‘Verkoop kavels niet per se de beste optie’

Tot nu toe werd er in de plannen voor Wijkevoort, waar een samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs moet ontstaan, steeds uitgegaan van verkoop met erfpacht. Zo kunnen ook toekomstige bedrijven aan de zeer strenge kwaliteitseisen gehouden worden. Maar volgens Van der Pol is dat niet per se de beste constructie. ,,Mijn veronderstelling is dat een campusvorm het beste kan renderen als je niet verkoopt. We willen de kwaliteit van Wijkevoort ook in de toekomst borgen. Om daar grip op te houden is een erfpachtconstructie of kettingbeding nog steeds het uitgangspunt, maar misschien zijn er betere, slimmere manieren om dat te doen.”