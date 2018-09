Wethouder Van der Put wil Gelderakkers afronden én inbreiding in Hilvarenbeek

Roemeen in Tilburg bij verkeers­con­tro­le gesnapt, moet land verlaten om twee jaar cel in te gaan

17:55 TILBURG - Een Roemeen is woensdagmiddag tijdens een verkeerscontrole in Tilburg aangehouden. Er bleek naar hem een Europees opsporingsbevel uit te staan, omdat hij nog een straf van twee jaar in Roemenië moet uitzitten.