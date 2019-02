Wethouder wil bouwen, Bloemenhof onder de loep

Bloemenhof, dat klinkt vooralsnog mooier dan het is: vervallen kassen en garageboxen op een overwoekerd binnenterrein tussen de Bredaseweg, de Academielaan en de Sint Oloflaan in Tilburg. Decennialang zat daar Boogers Bloemen, maar de bloemisterij/kwekerij is al lange tijd niet meer in gebruik. Ook het bouwplan dat hier in de pen zit is op zich niks speciaals. Aan vier kanten omsloten door voorname, deels vrijstaande huizen en bugnalows zitten vier nieuwe woningen gepland. De bezwaren laten zich uittekenen: aantasting van privacy, het toegangsweggetje vanaf de Bredaseweg is niet berekend op het verkeer, treurnis over groen dat verdwijnt.